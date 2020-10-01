Новый МФЦ построят в Ишиме к декабрю 2021 года

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Новый двухэтажный МФЦ построят в Ишиме в декабре 2021 года, рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Главном управлении строительства Тюменской области.

Особенностью его станет высокая пропускная способность - до 700 человек в день. Общая площадь двухэтажного МФЦ составит около 1 тыс. 600 кв. м. В здании предусмотрены все необходимые помещения, в том числе два зала для обслуживания посетителей, один большой в 463 кв. м, где разместятся 30 кабинок для приема и выдачи документов, и второй поменьше - с десятью кабинками, его площадь - 134 кв. м. Кроме того, будут устроены комната матери и ребенка, курьерская и актовый зал на 70 человек.

В новый центр "Мои документы" смогут обращаться жители Ишима и Ишимского района, его оснастят современным оборудованием и создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Каждый посетитель сможет получать государственные и муниципальные услуги в комфортных условиях, обращаться к специалистам по различным вопросам, связанным с компетенциями органов власти", - отметил глава Ишима Федор Шишкин.

Сотрудники подрядной организации "Стройимпульс" возвели каркас здания, устроили стены, перегородки, лестничные клетки и оконные блоки. Сейчас монтируют кровлю, ведут отделочные и электромонтажные работы. Впереди – устройство наружных и внутренних сетей водоотведения и водоснабжения, вентиляции, монтаж оборудования и чистовая отделка.

Займутся подрядчики и благоустройством. На прилегающей к МФЦ территории разобьют газоны и клумбы, устроят асфальтированный проезд, тротуары и площадки с покрытием из брусчатки, посадят деревья, расставят вазоны, скамейки и урны. Оборудуют пандус в местах пересечения тротуаров с дорогой. Парковка сможет вместить 30 автомобилей.

В ГУСе пояснили, что объект включен в государственную программу Тюменской области "Развитие имущественного комплекса" и возводится за счет средств областного бюджета. Кроме того, Минстрой России признал проект экономически эффективным и включил в реестр для повторного применения.

Инна Кондрашкина