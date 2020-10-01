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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожилой мужчина с COVID-19 умер в Тюменской области

Общество, 15:11 15 октября 2020

www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

Пятидесятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Тюменской области. Это 71-летний мужчина с острым респираторным дистресс-синдромом на фоне двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе выявили 133 новых случая заболевания, в том числе у 11 детей. С начала пандемии зафиксировали 11 тыс. 139 случаев болезни.

На ИВЛ находятся 22 пациента из общего числа болеющих.

1 тыс. 479 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 741 человек находится на перевахтовке.

Выздоровели 30 человек, за весь период - 7 тыс. 990.

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# коронавирус

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