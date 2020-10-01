В форме лассо - необычную вакцину от коронавируса создали в Крыму

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Вакцину от коронавируса, которая состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, разработали ученые Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ), передает РИА Новости.

"Он сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела", - пояснил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, одно из преимуществ препарата в том, что его можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобится никаких инъекций.

Крымские исследователи готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

Напомним, в России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 - "Спутник V" НИЦЭМ им. Гамалеи, а также препарат "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН.