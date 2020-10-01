В Тюменской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 133 человек подтвердили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. За сутки в России выявили 13 тыс. 754 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 24,9% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 392 человека.

В Москве выявили 3 тыс. 942 заболевших, в Санкт-Петербурге - 638, в Московской области - 439. В Свердловской области заболели 213 человек, в Югре - 195, на Ямале - 162, в Челябинской области - 97, в Курганской области - 68.

По данным на 15 октября в России выявили 1 млн 354 тыс. 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 23 тыс. 491 летальный исход, выздоровели 1 млн 48 тыс. 97 человек.