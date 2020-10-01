"Вектор" выявил терапевтические средства, подходящие для лекарств от COVID-19

duma.gov.ru duma.gov.ru

Более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19 выявили специалисты центра "Вектор", сообщает Роспотребнадзор.

Они провели оценку противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводят в несколько этапов, включающие изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).