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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Вектор" выявил терапевтические средства, подходящие для лекарств от COVID-19

Общество, 16:32 14 октября 2020

duma.gov.ru

Более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19 выявили специалисты центра "Вектор", сообщает Роспотребнадзор.

Они провели оценку противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводят в несколько этапов, включающие изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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