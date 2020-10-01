В Тюменской области количество случаев COVID–19 за неделю выросло на треть

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество случаев COVID–19 за неделю в регионе выросло на 31%, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 11 тыс. 139 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 133 - за последние сутки. За 41-ю неделю, с 5 по 10 октября, выявили 790 случаев COVID-19, что на 31% больше, чем за 40-ю неделю.

Показатель заболеваемости в регионе составил 733,5 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза меньше чем в среднем по РФ и Уральскому федеральному округу. В возрастной структуре среди пациентов с коронавирусом 62,5% - люди в возрасте 30-64 лет, 20% - лица старше 65 лет, 6,8% - дети до 17 лет. Коечный фонд свободен на 10%.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Охват тестированием высокий - 534 на 100 тыс. населения. За последние сутки провели около 10 тыс. исследований на COVID-19.

Жители региона стали чаще болеть пневмониями различного генеза. За 41 неделю зарегистрировано 1 тыс. 238 случаев внебольничных пневмоний (за 40 неделю - 1012), темп прироста - более 22%.

"Чтобы не допускать развития пневмоний, лечение необходимо начинать как можно скорее, как только почувствовали недомогание. Лечение вирусных инфекций, в том числе коронавируса, одинаковы. Со схемами медикаментозной профилактики и лечения можно ознакомиться на сайте Минздрава РФ", - рассказала Галина Шарухо.

Напомним, режим повышенной готовности для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции действует в Тюменской области до 11 ноября. При этом введение дополнительных ограничений для бизнеса в регионе не планируется.

В общественных местах и транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости.