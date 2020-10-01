Реконструкцию станции Войновка завершают в Тюмени

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

В два раза увеличилось количество путей, способных уместить тяжеловесные поезда-стовагонники, на сортировочной станции Войновка после ее реконструкции. О завершении основной части работ сообщает Свердловская железная дорога.

С мая 2019 года по октябрь 2020 было уложено 2 тыс. 980 метров железнодорожного полотна для удлинения приемо-отправочных путей, обустроено 16 новых стрелочных переводов, выполнено переустройство контактной сети с установкой 89 новых опор.

13 октября 2020 года проведено переключение устройств электрической сигнализации, централизации и блокировки станции на новое оборудование. Работы выполнены с опережением графика.

Заключительные мероприятия по обновлению участка контактной сети и устройств связи, а также ремонт и обустройство территории поста ЭЦ-1 станции Войновка будут выполнены до конца 2020 года.

Новые мощности позволят беспрепятственно принимать, формировать и отправлять тяжеловесные поезда. Это необходимо как для обслуживания транзитных поездов, следующих по Транссибу, так и для переработки тяжеловесов 8 тыс. и 9 тыс. тонн собственного формирования СвЖД - перспективного грузопотока с севера УФО, со стороны станции Коротчаево.