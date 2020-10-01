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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 400 дворов и общественных пространств благоустроили в Тюменской области за пять лет

Губернатор, 18:09 16 октября 2020

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Более 400 общественных пространств и дворов благоустроено в регионе за последние пять лет. Расходы на эти цели оставили 5,4 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании, которое провел полпред президента в УФО Николай Цуканов.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 2020 год запланировано благоустройство 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий.

Также в текущем году в регионе завершится строительство 22 социальных объектов: девяти школ, пяти детских садов, пяти спортивных объектов, двух объектов здравоохранения, одного объекта культуры. При этом четыре школы, три детских сада, три спортивных объекта, один объект здравоохранения уже введены в строй.

В планах на 2021 год - 18 социальных объектов, в том числе пять школ, семь детских садов, три спортивных объекта, один объект здравоохранения, два объекта культуры.

По итогам 2020 года в Тюменской области ожидается ввод в строй почти 1,5 млн кв. метров жилья.

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# Александр Моор , благоустройство дворов , национальный проект Комфортная среда , Николай Цуканов

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