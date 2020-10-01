Более 400 дворов и общественных пространств благоустроили в Тюменской области за пять лет

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Более 400 общественных пространств и дворов благоустроено в регионе за последние пять лет. Расходы на эти цели оставили 5,4 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании, которое провел полпред президента в УФО Николай Цуканов.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 2020 год запланировано благоустройство 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий.

Также в текущем году в регионе завершится строительство 22 социальных объектов: девяти школ, пяти детских садов, пяти спортивных объектов, двух объектов здравоохранения, одного объекта культуры. При этом четыре школы, три детских сада, три спортивных объекта, один объект здравоохранения уже введены в строй.

В планах на 2021 год - 18 социальных объектов, в том числе пять школ, семь детских садов, три спортивных объекта, один объект здравоохранения, два объекта культуры.

По итогам 2020 года в Тюменской области ожидается ввод в строй почти 1,5 млн кв. метров жилья.