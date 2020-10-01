В Ярково пьяные посиделки закончились поножовщиной

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали оперативники в с. Ярково, сообщает УМВД Тюменской области. Мужчину с ножевыми ранениями доставили в медучреждение.

Полицейские установили, что пострадавший распивал алкоголь со своим товарищем, который временно у него проживал. Между мужчинами произошел конфликт, гость нанес потерпевшему два удара ножом и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 55-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчина свою вину признал. Возбуждено уголовное дело.