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В Ярково пьяные посиделки закончились поножовщиной

Происшествия, 13:26 23 октября 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали оперативники в с. Ярково, сообщает УМВД Тюменской области. Мужчину с ножевыми ранениями доставили в медучреждение.

Полицейские установили, что пострадавший распивал алкоголь со своим товарищем, который временно у него проживал. Между мужчинами произошел конфликт, гость нанес потерпевшему два удара ножом и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 55-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчина свою вину признал. Возбуждено уголовное дело.

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# уголовное дело

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