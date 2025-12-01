  • 24 декабря 202524.12.2025среда
Два человека пострадали в ДТП на трассе под Тюменью

Происшествия, 12:31 24 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Тюмень – Омск под Тюменью. Авария произошла 24 декабря.

Как сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова, на федеральной автодороге столкнулись автомобили Honda и Volkswagen. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В аварии ранены оба автомобилиста.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло шесть ДТП, в них ранены шесть человек. Две аварии зарегистрированы на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском и Тобольском округах. Еще одна – в Тобольске, где лишенный прав водитель Lexus, выезжая с главной дороги, не уступил дорогу Hyundai. Травмы получила 42-летняя водитель Hyundai.

"Из-за резкого похолодания обстановка на трассах в ближайшие дни может осложниться, - отметила Анжела Борисова. – Госавтоинспекция призывает водителей сбавить скорость, учитывать погодные условия и видимость на дорогах".

Любовь Голышева

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП


