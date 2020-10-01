В Telegram появился канал с тюменскими подкастами на разные темы

| Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив) | Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив)

Аудиопрограммы на разные темы можно найти в Telegram-канале "Тюменские подкасты".

Тематический канал запустили представители Moi-portal.ru. На канале уже можно послушать передачи. Например, подписчики могут узнать про независимых исполнителей региона, Югры и Ямала, хакатоны, про то, как втянуться в студенческую жизнь и разобраться в картинах, которые экспонируют в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

"Мы публикуем тех, кто сам уже записывает подкасты, кого-то находим сами, кто-то пишет нам. Началось все с того, что мы сами начали писать подкасты и встретили много единомышленников. Решили объединять всех в одном месте, для этой цели выбрали канал в Telegram. Темы для подкастов берем любые, кроме политики и каких-либо запрещенных законодательством. Они не должны быть оскорбляющими, пропагандирующими и так далее. Продолжительность тоже может быть любой — от коротких на 10 минут до часовых", — поделился руководитель Moi-portal.ru Альберт Фатыхов.

По его словам, формат подкастов уже давно набирает популярность в столицах, в регионах эта культура только зарождается, тем интереснее наблюдать, как они появляются и развиваются.

Тюменцы-авторы своих подкастов могут поделиться ими.

Инна Пахомова