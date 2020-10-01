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Тюменцев с "Большим КиВиНом в золотом" покажут на Первом канале

Общество, 11:59 29 октября 2020

из сообщества "Команда КВН "Наполеон Динамит" ТО" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Команда КВН "Наполеон Динамит" ТО" во ВКонтакте

Трансляция игры "Голосящий КиВиН 2020", победу в которой одержала тюменская команда КВН "Наполеон динамит", начнется на Первом канале 4 ноября в 17 часов 55 минут.

Музыкальный фестиваль КВН состоялся в Светлогорске 29 августа. Тогда на сцену комплекса "Янтарь-холл" вышли 13 команд. Выступления сборных оценивали Пелагея, Полина Гагарина, Семен Слепаков, Сергей Светлаков и Валдис Пельш. Тюменская команда "Наполеон динамит" покорила жюри и завоевала на фестивале награду "Большой КиВиН в золотом".

Тюменцы принимают участие в "Голосящем КиВиНе" не первый год, но именно в 2020 году им улыбнулась удача. "Мы ехали на фестиваль с настроем взять реванш, так как в предыдущие визиты на фестиваль награды обходили нас стороной. В этом году у нас все получилось. Было время поработать над ошибками", — сказала тогда директор команды Ирина Белобородова.

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# Первый канал , фестиваль

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