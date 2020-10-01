Кондитерское производство планируют создать в Тобольском районе

Фото: www.tmnpark.ru Фото: www.tmnpark.ru

Бизнес-кейс по производству конфет разработан в проектном инвестиционном офисе Тобольского района. Муниципальная администрация ищет инвестора.

Производство планируется разместить в с. Верхние Аремзяны. Уже выделен земельный участок, сообщает "Тюменская область сегодня". Тоболяки в полной мере могут обеспечить производство медом и дикоросами.

"Реализация проекта позволит создать новые рабочие места для жителей сельского поселения, а также станет еще одним объектом туристического показа и дополнительным рынком сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей", - рассказала пресс-секретарь муниципалитета Ольга Коротких.