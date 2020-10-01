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Кондитерское производство планируют создать в Тобольском районе

Экономика, 12:26 31 октября 2020

Фото: www.tmnpark.ru

Бизнес-кейс по производству конфет разработан в проектном инвестиционном офисе Тобольского района. Муниципальная администрация ищет инвестора.

Производство планируется разместить в с. Верхние Аремзяны. Уже выделен земельный участок, сообщает "Тюменская область сегодня". Тоболяки в полной мере могут обеспечить производство медом и дикоросами.

"Реализация проекта позволит создать новые рабочие места для жителей сельского поселения, а также станет еще одним объектом туристического показа и дополнительным рынком сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей", - рассказала пресс-секретарь муниципалитета Ольга Коротких.

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