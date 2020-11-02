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О детской безопасности расскажут на "Ночи искусств" в Ялуторовске

Общество, 13:53 02 ноября 2020

группа "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Музыкальный онлайн-спектакль о правилах дорожного движения откроет программу ежегодной Всероссийской акции "Ночь искусств" в Ялуторовске 3 ноября.

Его представит детская театральная студия "Мы" культурного центра "Арт-Вояж". Присоединиться к трансляции можно на его YouTube-канале. Начало в 12 часов, возрастных ограничений нет.

В 14 часов начнется еще один музыкальной спектакль от студии "Мы", посвященный правилам пожарной безопасности.

Продолжит "Ночь искусств" онлайн-концерт вокального ансамбля "Лазоревый цветок" в 18 часов. Завершит - виртуальная экскурсия по Ялуторовску "Линия путешествий" в 20 часов. Посмотреть записи также можно в группах центра "Арт-Вояж" во ВКонтакте и Одноклассниках.

Напомним, из-за эпидемиологической обстановки все мероприятия Всероссийская акции "Ночь искусств" пройдут онлайн. Главной информационной площадкой проекта станет портал "Культура.РФ".

Евгения Шевцова

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# Арт-Вояж , детская безопасность , Ночь искусств , Ялуторовск

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