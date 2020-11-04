Тюменские кардиохирурги спасли малыша с редкой патологией сердца

Фото пресс-службы ОКБ №1 Фото пресс-службы ОКБ №1

Сложнейшую радикальную коррекцию сердца новорожденного малыша провели специалисты Областной больницы №1 в Тюмени, сообщает пресс-служба учреждения.

Ребенок родился в Новом Уренгое с крайне редким пороком сердца - общим артериальным стволом. От сердца

вместо легочной артерии и аорты отходит один крупный кровеносный сосуд. Такой порок встречается у 1% от общего числа врожденных патологий развития сердца. Без своевременной операции малыш мог умереть в течение нескольких недель.

Хирургическое лечение планировалась провести в Санкт-Петербурге, но малыш появился на свет раньше срока. Из Нового Уренгоя его экстренно доставили в отделение кардиохирургии ОКБ №1.

Операцию выполнили на седьмой день после рождения после специальной подготовки. Ребенку сформировали искусственную легочную артерию, выполнили пластику бифуркации и анастомоз искусственной легочной артерии - практически перекроили маленькое сердечко.

Сложнейшую работу выполнил заведующий детским кардиохирургическим отделением первой областной больницы Кирилл Горбатиков. Слаженно сработала и команда анестезиологов- реаниматологов. Операция проходила при искусственном кровообращении с использованием современной технологии – кардиоплегии. Сейчас ребенок дышит самостоятельно, пульс и давление в норме, хорошо набирает вес.

"Это работа команды. Искренне благодарен всем", - поделился папа малыша.