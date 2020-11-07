Школьники из Тюменской области - победители "Большой перемены"

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" завершился в "Артеке", сообщает АНО "Россия – страна возможностей". Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Среди них – пять школьников из Тюменской области.

Обладателями наград стали ученица 11 класса Амалия Гультяева, десятиклассница Виолетта Шкилева, а также ученики 9 классов Михаил Вохрамеев, Ольга Глухова и Екатерина Сталевская.

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по два миллиона рублей на развитие образовательных возможностей.