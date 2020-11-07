Тюменская область готовится к всероссийской переписи населения

| Фото: www.gks.ru | Фото: www.gks.ru

В Тюменской области продолжается подготовка к проведению всероссийской переписи населения, сообщает Тюменьстат. Во всех 26 городских округах и муниципальных районах работают межведомственные комиссии.

В пяти городских округах и 17 муниципальных районах комиссии возглавляют главы муниципальных образований, в остальных – их заместители. В составы комиссий входят должностные лица органов местного самоуправления, органов государственной статистики, представители организаций, уполномоченные по вопросам переписи.

С начала года состоялось 55 заседаний комиссий. В них рассмотрены вопросы о проведении мероприятий по подготовке и проведению переписи, в том числе, в труднодоступных населенных пунктах.

Информация о ходе подготовки размещается на сайте Тюменьстата в разделе "Переписи и обследования".

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".