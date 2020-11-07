Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку смертельного ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Прокурор Тюменской области взял на контроль проверки по факту смертельного ДТП на ул. Западносибирской в Тюмени, сообщает региональное надзорное ведомство.

Напомним, ночью 6 ноября на ул. Западносибирской водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом маршрута №55.

В результате ДТП водитель иномарки погиб. Пострадали пассажир Peugeot, а также два человека из автобуса. Никому из них госпитализация не потребовалась.

Cледственный отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Тюменской области проводит процессуальную проверку. Прокурор области Владислав Московских взял ее проведение на контроль.