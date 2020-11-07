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Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом на Лесобазе в Тюмени

Происшествия, 10:20 07 ноября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Peugeot погиб в ДТП с автобусом на ул. Западносибирская в Тюмени 6 ноября.

ДТП произошло в 22 часа 20 минут в районе дома №47 автомобиль Peugeot 206 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом 55-го маршрута. От удара общественный транспорт отбросило на металлическое ограждение.

"23-летний водитель иномарки скончался на месте. Пострадали три человека: 17-летние пассажир и пассажирка автобуса и 20-летний пассажир Peugeot. Они не госпитализированы", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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По предварительным данным, у водителя иномарки присутствовали признаки опьянения, но подтвердить это сможет только посмертная экспертиза. Водительского удостоверения у молодого человека не было.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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