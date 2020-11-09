В Тюменском районе пожарные достали теленка из колодца

| Фото: mcx.ru (архив) | Фото: mcx.ru (архив)

Теленка, провалившегося в колодец, спасли огнеборцы в д. Костылева Тюменского района 8 ноября.

Вызов поступил от хозяев животного в 10 часов 45 минут. В районе дома № 3 на ул. Центральной работали сотрудники муниципального поста пожарной охраны с. Червишево. Содействие также оказал глава администрации Червишевского муниципального образования.

"Теленок упал в колодец, который был прикрыт. Чтобы достать животное, использовали кран-манипулятор. Один из пожарных спустился по лестнице в колодец и обвязал теленка. Также проводилась откачка воды. Вскоре животное удалось поднять и вытащить из колодца", — рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Инна Пахомова