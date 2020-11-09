В Тюменском районе пожарные достали теленка из колодца
Теленка, провалившегося в колодец, спасли огнеборцы в д. Костылева Тюменского района 8 ноября.
Вызов поступил от хозяев животного в 10 часов 45 минут. В районе дома № 3 на ул. Центральной работали сотрудники муниципального поста пожарной охраны с. Червишево. Содействие также оказал глава администрации Червишевского муниципального образования.
"Теленок упал в колодец, который был прикрыт. Чтобы достать животное, использовали кран-манипулятор. Один из пожарных спустился по лестнице в колодец и обвязал теленка. Также проводилась откачка воды. Вскоре животное удалось поднять и вытащить из колодца", — рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.
Инна Пахомова