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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минздрав обновил правила лечения пациентов с COVID-19 на дому

Общество, 11:40 09 ноября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый порядок амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, утвержденный Минздравом, вступил в силу 8 ноября, сообщает "Парламентская газета".

Согласно документу, лечиться дома можно, только если для больного есть отдельная комната и он согласен неукоснительно соблюдать все назначения врача. При этом в квартире не должны проживать пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями. Члены семьи заболевшего должны быть проинформированы о риске заражения. Также они получают памятку с правилами ухода за больным и защиты от инфекции.

Если пациент живет рядом с пенсионерами или лицами с хроническими заболеваниями в общежитии или коммунальной квартире, его госпитализируют независимо от тяжести заболевания. Ранее бытовые условия при госпитализации не учитывали.

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# коронавирус , лечение , Минздрав РФ

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