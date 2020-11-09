Минздрав обновил правила лечения пациентов с COVID-19 на дому

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый порядок амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, утвержденный Минздравом, вступил в силу 8 ноября, сообщает "Парламентская газета".

Согласно документу, лечиться дома можно, только если для больного есть отдельная комната и он согласен неукоснительно соблюдать все назначения врача. При этом в квартире не должны проживать пенсионеры и лица с хроническими заболеваниями. Члены семьи заболевшего должны быть проинформированы о риске заражения. Также они получают памятку с правилами ухода за больным и защиты от инфекции.

Если пациент живет рядом с пенсионерами или лицами с хроническими заболеваниями в общежитии или коммунальной квартире, его госпитализируют независимо от тяжести заболевания. Ранее бытовые условия при госпитализации не учитывали.