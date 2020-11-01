Тюменские сосудистые хирурги - третьи в России по качеству операций

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи областной клинической больницы № 2 заняли третье место в стране по количеству и качеству проведенных в 2019 году каротидных эндартерэктомий. С начала года сосудистые хирурги выполнили 517 подобных операций, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Операции на сонной артерии врачи проводят при ее закупорке холестериновыми бляшками. Хирургическое вмешательство позволяет убрать наросты, восстановить диаметр сосуда и в разы снизить вероятность острого нарушения мозгового кровообращения.