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Таблички для слепых изготовили тюменские школьники  

Общество, 12:02 11 ноября 2020

ТРО «Молодая Гвардия» | Фото: ТРО «Молодая Гвардия»

Мастер-класс по созданию табличек на шрифте Брайля прошел в Тюмени. Ученикам школы №94 рассказали о рельефно-точечном тактильном шрифте, который предназначен для чтения и письма незрячими и слабовидящими людьми, сообщает ТРО "Молодая гвардия".

После тематического урока ребята самостоятельно изготовили таблички с загадками для слепых и слабовидящих. Сначала ученики написали загадки на кириллице. Затем, используя трафарет, перевели текст на шрифт для слабовидящих. На следующем этапе ребята перевернули трафарет, наложили его на заготовку для таблички и стали "выбивать" текст на тактильном шрифте.

Таблички с загадками будут переданы ученикам коррекционной начальной школы для детей с нарушением зрения № 76. В это учебное заведение молодогвардейцы отправятся для презентации нового экологического проекта "ЭкоБудущее", в рамках которого из пластика на 3D-принтере будет осуществляться печать табличек на шрифте Брайля и инвалидных колясок для животных.

"Важно проводить такие уроки с детьми младших классов, чтобы у них с детства формировалось осознанное восприятие необходимости доступной среды. Даже если человек с ограниченными возможностями, ему также необходимо развитие и обретение самостоятельности" - отметил руководитель ТРО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

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# доступная среда , Молодая гвардия

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