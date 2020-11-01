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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы поддержали врачей, борющихся с COVID-19, наклейками на автомобилях

Общество, 16:38 13 ноября 2020

ИА "Тюменская линия"

Более 100 наклеек со словами поддержки и благодарности врачам разработали активисты Медиацентра молодежной политики Тюменской области. 13 ноября они запустили акцию "Их тоже ждут дома" и разместили первые наклейки на заднем стекле автомобилей.

Присоединиться к акции могут все желающие. Наклейку можно бесплатно получить в "Моей территории" (ул. Ванцетти, 1), "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1), МТЦ "Космос" (Республики, 165а) и областном студенческом совете (ул. Семакова, 21). Также поддержать и поблагодарить медиков можно на сайте спасибодоктортмн.рф.

ИА "Тюменская линия"

Дизайн наклеек разработали представители молодежного движения. Каждое изображение содержит слова, написанные жителями региона на платформе спасибодоктортмн.рф. По словам руководителя Медиацентра молодежной политики региона Александры Оверченко, врачи сейчас испытывают колоссальную нагрузку и эмоциональная поддержка важна как никогда. Вместо того, чтобы ругать кого-то в соцсетях, лучше вспомнить о том, скольким людям врачи помогли победить коронавирус.

ИА "Тюменская линия"

Одним из первых к акции присоединился председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Кирилл Харитонов. "Это гражданский долг любого тюменца – сказать спасибо тем, кто ежедневно на протяжении нескольких месяцев спасает жизни и помогает выздоравливать. Я сам переболел COVID-19 и не могу остаться в стороне. Утром сдал кровь с антителами, а сейчас поддерживаю акцию благодарности врачам", - поделился он.

ИА "Тюменская линия"

Отметим, что акция "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19" запустили представители тюменского отделения ОНФ и всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Всего на сайте спасибодоктортмн.рф опубликовано более 100 благодарностей врачам и коллективам тюменских больниц.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгения Шевцова

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# акция , врачи , молодежные проекты

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