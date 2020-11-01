Более ста тюменцев приняли участие в проекте "Спасибо, доктор!"

| Фото: Студенческая весна/Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Студенческая весна/Тюмень" во ВКонтакте

Более ста благодарностей оставили тюменцы медицинским работникам на сайте спасибодоктортмн.рф за борьбу с коронавирусной инфекцией. Сообщения от жителей региона продолжают поступать.

Волонтерский проект "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19" стартовал в Тюменской области 11 ноября.

К врачам области, борющимся с ковид, обратилась Юлия Карпинен: "Просто благодарю за самоотверженную работу. Всех врачей и медсестер. Вы герои!"

Сказала спасибо сотрудникам моногоспиталя "Родник" Наталья Самульцева за здоровье супруга и пожелала медперсоналу здоровья и терпения.

Поликлинику № 5 поблагодарила Екатерина Воронина: "Безумно горда за наших медработников! Это огромная ответственность в такое нелегкое время! А особенно хочется поблагодарить ковидные бригады. Профессионализм, забота и отзывчивость на 100 процентов. Спасибо!"

Людмила Кутырева написала о своей признательности голышмановским врачам, Евгения Смольская – ишимским, Галина Никифорова – омутинским, Юлия Михайлова – бердюжским, Чуб - тобольским.

Руководителя госпиталя по ул. Новой Дмитрия Бутова и его команду поблагодарил за заботу и терпение Александр Веретенников.

Слова искренней поддержки врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам больниц, клиник, всех медучреждений направил на сайт Г. А. Федорив.

"Дорогие наши! Я хочу поблагодарить вас, тех, кто приезжает по вызовам на дом, приходит, чтобы на дому сделать тесты, взять кровь на анализ, сделать кардиограмму, тех, кто трудится в кабинетах компьютерной томографии. Как же вам сейчас тяжело! Спасибо вам! Держитесь, милые! Не болейте! Мы не всегда знаем ваши имена, но вы все - герои! Вы - лучшие медики в мире! Спасибо тем, кто работает сейчас за себя и за того парня. Вы все в зоне риска. Вы тоже болеете, но находите силы возвращаться в строй. Вы преданы своей профессии до конца. Горжусь вами, ребята! Будьте здоровы, пожалуйста!"

В Тюменской области с начала пандемии 15 тыс. 249 человек заразились COVID-19, вылечились 9 тыс. 826, скончались 99 пациентов с коронавирусом.

Инна Кондрашкина