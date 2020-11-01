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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поддержал проект "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19"

Губернатор, 17:34 11 ноября 2020

Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Волонтерский проект "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19" поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram.

"Медицинские работники каждый день идут в бой со смертельно опасным и коварным врагом за жизни и здоровье тюменцев. Убежден, что сегодня медикам как никогда нужны простые, теплые, искренние слова поддержки земляков. Они должны почувствовать, что мы рядом, мы с ними", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор призвал земляков принять участие в проекте. Для этого на сайте спасибодоктортмн.рф можно написать, за что и кому вы говорите спасибо – конкретному врачу или медсестре, экипажу скорой помощи, поликлинике или всему моноинфекционному госпиталю.

"Ваши слова поддержки будут напечатаны на открытке, доставлены адресату и останутся врачам на долгую память", - обратился к тюменцам глава региона.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , волонтеры , коронавирус , соцсети

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