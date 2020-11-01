На фестивале качества тюменцы могут выиграть кухонные весы и полотенца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лопатки, полотенца, хозяйственные сумки, кухонные весы и многое другое могут выиграть горожане на фестивале качества тюменских продуктов, который проводится в гипермаркете "Лента" на ул. Мельникайте в Тюмени по 15 ноября.

"Наш ведущий задает простые, интересные вопросы, которые касаются тюменской продукции и местных производителей. Вопросы легкие, на них сможет ответить даже ребенок. Викторину мы проводим на всех подобных мероприятиях", – рассказала представитель проекта "Покупай тюменское", организатор фестиваля Юлия Лебедева.

Викторина с призами будет проводится в гипермаркете "Лента" по 15 ноября. Найти площадку, на которой развернулся фестиваль качества тюменских продуктов, можно в секторе, где представлена молочная продукция.

Также посетители гипермаркета "Лента" могут поучаствовать в опросе. Пройти его предлагают люди в брендированных жилетках с бланками в руках. "Мы хотим узнать, что интересует потребителей, продукцию каких тюменских производителей они покупают, что бы они хотели улучшить или изменить", – добавила Юлия Лебедева.

Отметим, на фестивале качества горожане в рамках проекта "Покупай тюменское" могут увидеть в гипермаркете "Лента" (ул. Мельникайте, 139) колбасную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, пресервы и многое другое. Тюменцы могут не только продегустировать колбасу, конфеты, пряники, но и проголосовать за лучшие позиции на сайте покупайтюменское.рф.

Фестиваль проходит с 12 по 15 ноября. Гостей ждут в "Ленте" на ул. Мельникайте 14 и 15 ноября с 11 до 17 часов.

Инна Пахомова