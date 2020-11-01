Фестиваль качества определит любимые продукты тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Колбасу, пряники, конфеты и творог местных производителей могут попробовать посетители гипермаркета "Лента" на ул. Мельникайте на фестивале качества в Тюмени по 15 ноября. Фестиваль организован в рамках проекта "Покупай тюменское".

Горожане смогут проголосовать за понравившиеся позиции на сайте покупайтюменское.рф.

За одним из столов представлены товары фирмы "Ясная горка", "Ишимского мясокомбината" и "Ялуторовского комбината".

Представители "Ясной горки" предлагают тюменцам попробовать рулет с цельным грецким орехом и рулет с грибами. "Грибы тоже целые. В нарезке видно, что производитель не жалеет ингредиентов", – подчеркнула представитель проекта "Покупай тюменское" Эльвира Бринзей.

Неподалеку разложены сухарики тюменской фирмы O'keich. Можно попробовать с сыром, говядиной, со сметаной и зеленью. Здесь же - торты и пирожные. Производитель "Очаково" представил квасы и сок "МачоГаспачо". Компания "Водопад" решила презентовать лимонады. "Мы угощаем сухариками и напитками, в том числе "МачоГаспачо". Гости спрашивают, где можно купить сухари. Многие не могут пройти мимо черных сухариков из говядины. Восклицают: "О, из чего это сделано?!" Но я заверяю, что у нас все натуральное – сухарики делают по специальной технологии, при этом используют темные булочки", – пояснил представитель проекта "Покупай тюменское" Владимир Бутов.

Внимание посетителей "Ленты" притягивает и стол с молочной продукцией. "Тюменцы интересуются исетским сыром "Прибалтийский". Очень любят ряженку марки "Першинское", часто ее берут, особенно со вкусом "Яблоко-корица". Любят и йогурты этой марки", – рассказала промоутер Ксения Волошинова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На другом столе представлены товары "Тюменского хлебокомбината" и хлебокомбината "Абсолют". Посетителей угощают пряниками. Здесь есть клюквенные, шоколадные и обычные. Можно попробовать и конфеты от фабрики "Квартет".

Фестиваль "Тюменское качество" проходит на площадке гипермаркета "Лента" (ул. Мельникайте, 139) в рамках недели качества с 12 по 15 ноября. Гостей ждут 12 и 13 ноября с 15 до 21 часа, 14 и 15 ноября с 11 до 17 часов.

Инна Пахомова