Около двадцати тюменских производителей принимают участие в фестивале качества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 20 производителей представили продукцию на фестивале качества тюменских продуктов, который проходит в эти дни в гипермаркете "Лента" на ул. Мельникайте в Тюмени.

Мероприятие - часть проекта "Покупай тюменское", сказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

"Этот год стал непростым и принес много новых изменений. Менялся проект "Покупай тюменское", все изменения были положительными. Мы активно работали с товаропроизводителями, организациями торговли, торговыми сетями и покупателями. Стремились стать ближе и к производителю, и к покупателю. И мы этого достигли", – сказал он.

В 2020 году проект активно пошел в онлайн. Так, открылся сайт покупайтюменское.рф, на котором можно узнать все о местных товаропроизводителям и заказать продукты домой.

А на видеохостинге YouTube открылся канал проекта, на котором вышли два выпуска. Здесь можно наблюдать за процессом производства на предприятиях, приготовлением различных блюд из продуктов от местных компаний. Также у проекта "Покупай тюменское" есть сообщества во ВКонтакте и Instagram. Здесь интернет-пользователи могут оперативно получить ответы на вопросы о тюменской продукции.

На фестивале в "Ленте" горожане смогут продегустировать продукцию, приобрести то, что понравилось, и проголосовать на сайте покупайтюменское.рф за лучшие, на их взгляд, позиции. Кроме того, для гостей подготовили конкурсы и призы.

Фестиваль качества проходит на площадке гипермаркета "Лента" (ул. Мельникайте, 139) в рамках недели качества с 12 по 15 ноября. Гостей ждут 12 и 13 ноября с 15 до 21 часа, 14 и 15 ноября с 11 до 17 часов.

Инна Пахомова