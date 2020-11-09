У проекта "Покупай тюменское" появился YouTube-канал

| Фото: предоставлено организаторами проекта "Покупай тюменское" | Фото: предоставлено организаторами проекта "Покупай тюменское"

Проект "Покупай тюменское" запустил YouTube-канал. Организаторы проведут для зрителей экскурсии на производствах, покажут, что можно приготовить из продукции местных производителей.

"Сегодня недостаточно низкой цены для того, чтобы товар оказался в покупательской корзине потребителя. Нужно нечто большее. Поэтому мы решили расширять горизонты проекта "Покупай тюменское" и приоткрывать тайны производства продукции. Мы хотим, чтобы покупатели тюменских продуктов доверяли нашим производителям. Необходимо открываться, не бояться показывать производственный процесс, тогда покупатель больше доверяет производителю", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер проекта "Покупай тюменское" Ульяна Жаркова.

В первом сезоне команда проекта отсняла 12 выпусков: восемь экскурсий на производство, четыре кулинарных ролика, где в качестве основных ингредиентов используются тюменские продукты. Новые видео будут выходить на YouTube-канале дважды в неделю. На днях там появился ролик про визит в частную сыроварню "Сырник". Следующий выпуск будет посвящен замороженным ягодам и овощам. В качестве ведущих приглашены блогеры, радиоведущие, ведущие мероприятий, публичные личности.

В каждом ролике о производстве проводят розыгрыш подарка от производителя. Для того, чтобы получить приз, необходимо внимательно посмотреть ролик и выполнить все обозначенные условия.

Организаторы надеются, что пилотный сезон станет успешным. В 2021 году планируют отснять еще много серий, в которых расскажут зрителям о местных производствах. Не исключено, что появятся новые тематические рубрики.

Инна Пахомова