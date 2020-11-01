Батарейку из носа маленького пациента удалили в ишимской больнице

| Фото: Областная больница №4 г. Ишима | Фото: Областная больница №4 г. Ишима

Круглую батарейку, которая уже успела окислиться, извлек из носа трехлетнего пациента оториноларинголог Областной больницы № 4 в Ишиме, сообщает лечебное учреждение.

Инородное тело выделяло активные химические вещества, которые начали воздействовать на слизистую, разрушая ее и вызывая кровоточивость. Врач извлек батарейку за пять минут, ребенок чувствует себя хорошо. Повреждение слизистой небольшое, так как родители оперативно обратились за медицинской помощью.

"Батарейка - одно из самых травматичных инородных тел в любом месте организма. Это связано с наличием в ней электролита. Был в моей практике ребенок, проглотивший батарейку, которая разрушила ему участок пищевода. Для его восстановления торакальные хирурги провели несколько операций", - рассказал оториноларинголог больницы Александр Гартунг.

Ишимские врачи почти ежемесячно помогают маленьким пациентам избавиться от инородных предметов либо в ухе, либо в носу. Медики рекомендуют родителям не оставлять мелкие предметы в зоне доступа детей.