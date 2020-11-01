  • 16 ноября 202016.11.2020понедельник
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Батарейку из носа маленького пациента удалили в ишимской больнице

Общество, 12:31 16 ноября 2020

Областная больница №4 г. Ишима | Фото: Областная больница №4 г. Ишима

Круглую батарейку, которая уже успела окислиться, извлек из носа трехлетнего пациента оториноларинголог Областной больницы № 4 в Ишиме, сообщает лечебное учреждение.

Инородное тело выделяло активные химические вещества, которые начали воздействовать на слизистую, разрушая ее и вызывая кровоточивость. Врач извлек батарейку за пять минут, ребенок чувствует себя хорошо. Повреждение слизистой небольшое, так как родители оперативно обратились за медицинской помощью.

"Батарейка - одно из самых травматичных инородных тел в любом месте организма. Это связано с наличием в ней электролита. Был в моей практике ребенок, проглотивший батарейку, которая разрушила ему участок пищевода. Для его восстановления торакальные хирурги провели несколько операций", - рассказал оториноларинголог больницы Александр Гартунг.

Ишимские врачи почти ежемесячно помогают маленьким пациентам избавиться от инородных предметов либо в ухе, либо в носу. Медики рекомендуют родителям не оставлять мелкие предметы в зоне доступа детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# батарейка , больница , Ишим , операция , отоларинголог , ребенок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 16.11.2020Шарухо: чем дальше от Тюмени, тем меньше больных коронавирусом
13:48 16.11.2020142 человека в Тюменской области вылечились от COVID-19 за сутки
13:37 16.11.2020Эксперт объяснила, почему не все члены коллектива заражаются COVID-19
13:26 16.11.2020На пруду Южный спасли утку и передали в "Лукоморье"