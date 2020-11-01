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Омича осудили в Тюмени за разбой и убийство

Происшествия, 13:04 16 ноября 2020

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На 16 лет тюменский суд оправил в колонию строгого режима омича за разбой и убийство девушки, впустившей его в квартиру, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 мая молодой человек из Омска приехал в Тюмень и поселился в хостеле. На следующий день он обокрал своего спавшего соседа. Завладел его телефоном, наушниками, банковской картой и 7 тыс. рублей. После он спешно покинул хостел.

Две ночи злоумышленник провел в подъезде, купив нож для совершения следующего преступления.

20 мая, гуляя по городу, омич попал под дождь и забежал в подъезд дома. Там он познакомился с 20-летней студенткой. Он попросил девушку поискать в интернете объявления о сдаче жилья в аренду.

Студентка впустила нового знакомого в квартиру, угостила чаем и в интернете стала просматривать объявления. В это время злоумышленник напал на нее с ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Омич завладел ее телефоном и с помощью мобильного банка похитил с карты девушки 900 рублей.

Тело погибшей обнаружила приехавшая вечером подруга. Злоумышленник был задержан 22 мая. Суд назначил ему 16 лет исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу бабушки убитой свыше 1,5 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

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# разбой , суд , убийство

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