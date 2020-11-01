В Тюмени сгорел частный дом

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пожар уничтожил частный дом на ул. Комиссаржевской в Тюмени в ночь на 17 ноября. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в 23 часа 4 минуты. "С пламенем боролись 34 человека личного состава. Работали на подвозной воде. Огнеборцы протягивали магистральную линию на расстоянии 200 метров от места пожара. Также были задействованы девять единиц спецтехники", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пламя ликвидировали в 1 час 36 минут.

Инна Пахомова