Водитель иномарки пострадал на улице Холодильная в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Водитель Honda Fit пострадал в дорожной аварии на перекрестке улиц Холодильная и Котовского в Тюмени 17 ноября.
В 20 часов 35 минут здесь столкнулись автомобили Ford Kuga и Honda Fit.
"По предварительным данным, водитель Ford Kuga при повороте налево на зеленый сигнал не пропустил Honda Fit, который ехал прямо. После удара один из автомобилей отбросило на "Ладу" 14-й модели", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областном управлении ГИБДД.
Пострадал мужчина 1990 года рождения, управлявший Honda Fit. Обстоятельства выясняются.