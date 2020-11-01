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Водитель иномарки пострадал на улице Холодильная в Тюмени

Происшествия, 10:34 18 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель Honda Fit пострадал в дорожной аварии на перекрестке улиц Холодильная и Котовского в Тюмени 17 ноября.

В 20 часов 35 минут здесь столкнулись автомобили Ford Kuga и Honda Fit.

"По предварительным данным, водитель Ford Kuga при повороте налево на зеленый сигнал не пропустил Honda Fit, который ехал прямо. После удара один из автомобилей отбросило на "Ладу" 14-й модели", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областном управлении ГИБДД.

Пострадал мужчина 1990 года рождения, управлявший Honda Fit. Обстоятельства выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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