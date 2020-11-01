Водитель иномарки пострадал на улице Холодильная в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель Honda Fit пострадал в дорожной аварии на перекрестке улиц Холодильная и Котовского в Тюмени 17 ноября.

В 20 часов 35 минут здесь столкнулись автомобили Ford Kuga и Honda Fit.

"По предварительным данным, водитель Ford Kuga при повороте налево на зеленый сигнал не пропустил Honda Fit, который ехал прямо. После удара один из автомобилей отбросило на "Ладу" 14-й модели", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областном управлении ГИБДД.

Пострадал мужчина 1990 года рождения, управлявший Honda Fit. Обстоятельства выясняются.