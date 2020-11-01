Пациенты ишимского моногоспиталя благодарят медиков за спасение жизни

| Фото: "Ишимская правда" | Фото: "Ишимская правда"

Благодарность врачам, медсестрам и санитаркам выразила пациентка Любовь Федорова в рамках проекта спасибодоктортмн.рф, сообщает Областная больница № 4 Ишима. Летом 2020 года она долгое время боролась с коронавирусной инфекцией в реанимации моногоспиталя.

"Очень всем благодарна, что возились со мной, вытащили меня с того света. Я еще тогда не понимала, что у меня коронавирус. Не понимала всех рисков. Выписали меня еле живую. Дышала, как рыба без воды. Но за три месяца дыхание нормализовалось, одышка прошла, - написала женщина. - Нет на свете таких слов, чтобы выразить благодарность всему персоналу ишимского моногоспиталя. Здоровья им всем, терпения, стойкости. Спасибо за жизнь!".

Пациентка сообщила, что спустя несколько месяцев после выписки у нее восстановилось нормальное дыхание, перестала кружиться голова и вернулись силы.

Еще несколько писем адресовали медперсоналу госпиталя благодарные пациенты.

Напомним, что оставить свой отзыв врачам, которые сейчас спасают жизнь ковид-пациентов, можно на сайте спасибодоктортмн.рф. Медработникам важна поддержка пациентов.