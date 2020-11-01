Раритеты царской России можно увидеть на фотовыставках в ДК "Нефтяник"

Фото пресс-службы ТКТО Фото пресс-службы ТКТО

Две фотовыставки раритетов царской России откроют в ДК "Нефтяник" в Тюмени 24 ноября. Экспонаты для них привезли из Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Название фотовыставки "За веру и верность" повторяет девиз Ордена Андрея Первозванного - покровителя Российской гвардии. Экспозиция включает картины, архивные документы, книги, награды, знамена, рукописи и семейные драгоценности, которые оказались в ХХ веке за пределами Отчизны. Среди них погоны Крымского и Владикавказского корпусов, сторублевая ассигнация, штандарты, наградные серебряные трубы и литавры, оружие, полковые иконы.

Представлены предметы, связанные с историей русского императорского дома: автографы Александра III, ирескрипты последнего русского императора, коллекция пасхальных яиц, сделанных по заказу семьи Николая II.

Среди уникальных экспонатов — записки, которые посылали княжны из заточения в Ипатьевском доме, письма последней русской императрицы. Также сохранились стеклянные негативы фотографий начала ХХ века. Многие экспонаты были тщательно отреставрированы, прежде чем вернуться на родину.

Фотовыставка "Приказ по обеденному столу" знакомит с полковыми праздниками Российской гвардии и флота. Она включает снимки реликвий из коллекции российско-американского культурно-просветительного и благотворительного общества "Родина. Организацию создали русские офицеры в 1954 году в том числе для спасения духовного и культурного наследия, которое оказалось за границей.

Посетить выставки можно группами от 10 человек. Подробности по телефеон 8 (3452) 28-32-32, 28-32-33.