Волонтеров культуры приглашают на первый региональный семинар

Фото организаторов Фото организаторов

Первый региональный семинар волонтеров культуры Тюменской области пройдет в онлайн-формате 25 ноября.

К участию приглашают кураторов развития добровольчества в сфере культуры городов и районов Тюменской области, а также тех, кто только планирует пополнить ряды волонтеров культуры. Зарегистрироваться на семинар можно здесь. После на почту придет программа мероприятия и ссылка на подключение к Zoom.

В программе семинара выступления региональных и федеральных экспертов, презентация проектов волонтеров культуры, образовательные блоки, а также представление проектов волонтеров культуры Тюменской области. Подробности здесь.