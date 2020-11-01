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Волонтеров культуры приглашают на первый региональный семинар

Общество, 09:27 24 ноября 2020

Фото организаторов

Первый региональный семинар волонтеров культуры Тюменской области пройдет в онлайн-формате 25 ноября.

К участию приглашают кураторов развития добровольчества в сфере культуры городов и районов Тюменской области, а также тех, кто только планирует пополнить ряды волонтеров культуры. Зарегистрироваться на семинар можно здесь. После на почту придет программа мероприятия и ссылка на подключение к Zoom.

В программе семинара выступления региональных и федеральных экспертов, презентация проектов волонтеров культуры, образовательные блоки, а также представление проектов волонтеров культуры Тюменской области. Подробности здесь.

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# волонтеры культуры , семинар

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