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В Тюмени наркодельцу условный срок заменили на реальный

Происшествия, 14:45 26 ноября 2020

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Молодого человека, виновного в попытке сбыта наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2019 года 17-летний юноша получил условный срок за пособничество в приготовлении к сбыту наркотического средства. Через девять месяцев молодой человек вступил в сговор с наркодельцом для сбыта запрещенных веществ.

Тюменец из тайника забрал более 27 граммов N-метилэфедрона и спрятал в нижнем белье. Его остановили сотрудники полиции, наркотическое средство было изъято.

Суд отменил условное осуждение и окончательно подсудимому назначил шесть лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики

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