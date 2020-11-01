Флористы рассказали, какие букеты выбирают тюменцы для мам

Фото из официальной группы ВКонтакте "Доставка цветов "Ежевика" Тюмень" Фото из официальной группы ВКонтакте "Доставка цветов "Ежевика" Тюмень"

Тюменцы заказывают букеты ко Дню матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Флористом цветочной мастерской "Ежевика" рассказали, какие цветы пользуются спросом.

"Розы всегда были вне конкуренции. Этот цветок - вечная классика. Популярны также эустомы. ранункулюсы, каллы, гортензии и гиацинты", - уточнила флорист.

В тренде - оформление букетов в японском стиле. Эксперт подсказала несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь и бодрый вид букету. Так, существует универсальная подкормка в виде порошка "Кризал", которая продлевает срок годности срезанных цветов. Также специалист посоветовала часто менять воду в вазе и подрезать стебли. цветков наискосок, пишет "Тюменская область сегодня".