Флористы рассказали, какие букеты выбирают тюменцы для мам
Тюменцы заказывают букеты ко Дню матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Флористом цветочной мастерской "Ежевика" рассказали, какие цветы пользуются спросом.
"Розы всегда были вне конкуренции. Этот цветок - вечная классика. Популярны также эустомы. ранункулюсы, каллы, гортензии и гиацинты", - уточнила флорист.
В тренде - оформление букетов в японском стиле. Эксперт подсказала несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь и бодрый вид букету. Так, существует универсальная подкормка в виде порошка "Кризал", которая продлевает срок годности срезанных цветов. Также специалист посоветовала часто менять воду в вазе и подрезать стебли. цветков наискосок, пишет "Тюменская область сегодня".