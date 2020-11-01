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Флористы рассказали, какие букеты выбирают тюменцы для мам

Общество, 13:34 28 ноября 2020

Фото из официальной группы ВКонтакте "Доставка цветов "Ежевика" Тюмень"

Тюменцы заказывают букеты ко Дню матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. Флористом цветочной мастерской "Ежевика" рассказали, какие цветы пользуются спросом.

"Розы всегда были вне конкуренции. Этот цветок - вечная классика. Популярны также эустомы. ранункулюсы, каллы, гортензии и гиацинты", - уточнила флорист.

В тренде - оформление букетов в японском стиле. Эксперт подсказала несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь и бодрый вид букету. Так, существует универсальная подкормка в виде порошка "Кризал", которая продлевает срок годности срезанных цветов. Также специалист посоветовала часто менять воду в вазе и подрезать стебли. цветков наискосок, пишет "Тюменская область сегодня".

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