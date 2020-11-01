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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Елена Майер рассказала о преимуществах дистанционного обучения

Общество, 16:07 28 ноября 2020

официальная группа ДШИ "Этюд" во ВКонтакте | Фото: официальная группа ДШИ "Этюд" во ВКонтакте

Дистанционное обучение направлено на сохранение здоровья детей и взрослых. В условиях угрозы распространения коронавируса эта мера вынужденная.

Об этом заявила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Она рассказала о преимуществах дистанционного обучения в школах искусств. Так, родители могут проконтролировать своих детей в процессе обучения, задать необходимые вопросы преподавателю и увидеть прогресс. Кроме того, в зимний период не нужно довозить ребенка до образовательного учреждения.

"Учитывая, что весной 2020 года преподаватели детских школ искусств разработали методические рекомендации и программы обучения, сейчас практически нет проблем с тем, чтобы организовать учебный процесс на высоком уровне", - подчеркнула она.

Елена Майер сообщила, что дистанционное обучение детей продолжают детские школы искусств Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа и Тюменского района. В учреждениях других муниципальных образований работа переведена в привычный формат очного обучения, но с соблюдением всех противоэпидемических мер.

"Преподаватели и ученики обязаны использовать средства индивидуальной защиты, обрабатываются и дезинфицируются все поверхности. Сопровождающим по-прежнему запрещено ожидать детей с занятий в школах. Это вынужденная мера и мы надеемся, что вы с пониманием к ней отнесетесь", - добавила руководитель департамента культуры.

Любовь Голышева

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# детская школа искусств , дистанционное обучение , дополнительное образование , Елена Майер , школа искусств

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