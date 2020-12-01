Участникам испытаний вакцины от COVID-19 не следует проявлять инициативу, уверены иммунологи

www.mos.ru, М.Мишина www.mos.ru, М.Мишина

Самодеятельность участников испытаний вакцины от COVID-19 может повлиять на исследование и исказить их результаты. Такую точку зрения высказал израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун, сообщает РИА Новости.

"Участникам испытаний вакцины от COVID-19 не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела, а в случае если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование", - считает он.

На западе, в частности в Израиле, по словам Якова Беркуна, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, и человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет.

Ранее в российском сегменте соцсетей появились сообщения, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования. По словам израильского профессора, подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в других странах.

"Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп, - пояснил ученый. - При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек. Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо".

По словам профессора, качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.

Напомним, испытания вакцины от коронавируса в Тюмени начались 30 ноября. Участие в клинических исследованиях принимают 500 добровольцев. Все испытания пройдут на базе Тюменского медицинского университета.