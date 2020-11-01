Надоело бояться - тюменские добровольцы об испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Решилась на испытания вакцины от коронавируса, потому что надоело бояться заболеть. Так объяснила свою мотивацию тюменка Татьяна Мосеева, одна из 650 добровольцев региона, которые на себе проверят эффективность разработки исследовательского института "Вектор".

Она рассказала, что семь родственников переболели COVID-19, один перенес очень тяжело, еще одного не смогли спасти. Сама Татьяна максимально отгородилась от социальных контактов: перестала посещать спортзал, уехала за город, работает в удаленном режиме. Об участии в испытаниях размышляла долго, но, узнав, что первыми испытуемыми стали медики, приняла конкретное решение.

"Я подумала, вряд ли бы стали рисковать здоровьем и жизнями врачей, они и так у нас на вес золота. Сомневаюсь, что была цель массово причинить вред такому количеству медработников. Следуя такой логике, я и решилась пройти испытания вакцины. Если был бы даже один шанс, что люди могут пострадать, медиков бы не стали прививать среди первых", - считает тюменка.

Еще один доброволец, Максим Сысоев, сообщил, что для испытуемых установлен ряд ограничений, связанных как с алкоголем и контрацепцией, так и с посещением общественных мест. Они обязаны в присутствии других людей всегда носить маску, а в случае возникновения нестандартной ситуации сразу же связаться с контактным лицом и сообщить о симптомах. "Я не вижу трудностей и опасности для себя в этой вакцинации. Считаю, что мы делаем одно общее дело, помогаем тем, кто будет впоследствии ставить прививку. Хотелось бы уже избавиться от ковида, чтоб обезопасить себя и в дальнейшем не быть переносчиком", - поделился мнением Максим.

Врач-инфекционист, аллерголог, завкафедрой детских болезней Тюменского государственного медуниверситета Ольга Рычкова отметила, что вакцина "Спутник", клинические испытания которой проводятся во всех регионах страны, не имеет компонентов самого вируса, на которые могут выработаться качественные антитела. Насколько стойким будет иммунитет от "Спутника" в отношении коронавируса, пока сказать сложно, исследования продолжаются. "ЭпиВакКорона", зарегистрированная позже, в октябре 2020 года, как раз и отличается тем, что содержит компоненты вируса, "убитые", так как она инактивированная. Однако они, по прогнозам, обусловят выработку специфического и стойкого иммунитета, который должен сохраняться до шести месяцев и дольше. Как будет на самом деле - покажут испытания.

Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров рассказал, что 30 ноября начался скрининг добровольцев, он продлится, пока все 650 человек не пройдут отбор. В стенах вуза им проведут клиническое и биохимическое обследования, оценят биохимические маркеры, наличие иммунитета к ковиду, наркотических веществ в моче, алкогольных паров в выдыхаемом воздухе, наличие беременности у женщин, общеклинические параметры состояния. По результатам этого участников испытаний будут приглашать на следующий этап, стартующий 2 декабря, в этот день пройдет первая вакцинация.

"Испытания пройдут лица старше 18 лет без серьезных сопутствующих патологий. Будем исключать из списка тех, у кого есть хронические заболевания в стадии декомпенсации, онкология и ряд других параметров. Все участники застрахованы компанией-производителем вакцины на различные случаи и на достаточно большие суммы, по несколько миллионов рублей на каждого", - подчеркнул он.

Среди добровольцев есть и медики. Например, житель Нижневартовска Геннадий Голик, который по работе ежедневно сталкивается с больными. Он уверен: глобально в борьбе с эпидемией поможет только вакцинация, поэтому и решил сделать прививку себе, чтоб защититься и проверить ее действие. Он пояснил, что это - плацебоконтролируемое исследование: 35% добровольцев, не зная этого, получат плацебо.

Дарья Казакова