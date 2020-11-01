Уватские поисковики проведут уроки памяти

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Около десяти уроков памяти, посвященных Дню Неизвестного Солдата, пройдут в школе с. Туртас Уватского района со 2 по 4 декабря.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель поискового отряда "Югра" Татьяна Кухаренко, ученикам 6-11 классов расскажут о судьбах пропавших без вести солдат.

"Это истории о воевавших жителях нашего района. Рассказы о тех, кого удавалось отыскать. В основе уроков лежит материал о судьбах солдат, установленных по найденным медальонам в ходе нашей поисковой работы. Такие уроки памяти - это погружение в истории и судьбы наших земляков", - отметила Татьяна Кухаренко.

Кроме того, бойцы поискового отряда "Югра" расскажут школьникам о своей работе и военных артефактах, которые удавалось находить на полях сражений. Это солдатские медальоны, красноармейские книжки, паспорта, именные вещи.

Евгений Новоселов