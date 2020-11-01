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Поисковики из Казанского района организуют онлайн-фотовыставку "Вахта памяти"

Общество, 13:42 25 ноября 2020

из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Фотовыставку "Вахта памяти" в формате онлайн организуют представители поисковых отрядов "Русичи" и "Честь" из Казанского района Тюменской области 3 декабря в День Неизвестного Солдата.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель поискового отряда "Русичи" Евгений Фоминцев, в течение дня интернет-пользователи увидят фотографии экспонатов, обнаруженных поисковиками на полях сражений в Тверской, Ленинградской областях и Карелии.

"В прошлом году мы привезли вещи, которые не найти на других фронтах. Например, финская колючая проволока. Пополняем фонд музея, помогаем музею района, другим отрядам, у которых пока немного экспонатов. Также нас ждет сложная задача — снять видеовыставку по диораме Великой Отечественной войны, работу над которой мы недавно завершили в музее школы. Это будет рассказ о сражении в Брестской крепости. В ближайшее время хотим завершить работу над инсталляцией "Военный блиндаж". Кроме того, в формате онлайн организуем урок памяти", — поделился он.

Снимки можно будет увидеть в сообществах "РДШ Новоселезневская СОШ", "Казанский поисковый отряд "Честь" и "Областной поисковый центр" в социальной сети во ВКонтакте 3 декабря.

Поисковые отряды "Русичи" и "Честь" базируются в Новоселезневской средней школе. В музее учебного заведения поисковикам выделено помещение для экспонатов военной тематики. "Пока названия нет. У нас до пандемии работала передвижная музейная экспозиция "Река памяти". Возможно, мы перенесем это название на инсталляции военной тематики в школьном музее", — заключил руководитель поискового отряда "Русичи" Евгений Фоминцев.

Инна Пахомова

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# День Неизвестного Солдата , поисковики , поисковое движение , фотовыставка

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