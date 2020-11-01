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Ко Дню Неизвестного Солдата поисковики тюменского лицея расскажут о своей работе

Общество, 15:42 24 ноября 2020

музея лицея №34 | Фото: музея лицея №34

Акцию "Мы возвращаем имена из небытия…" запускают ко Дню Неизвестного Солдата бойцы поискового отряда "Память сердца" тюменского лицея № 34. Лицеисты распространят боевой листок "Патриоты Родины" с информацией о найденных и прочитанных медальонах красноармейцев.

Кроме того, сведения о работе отряда разместят на сайте лицея 1 декабря, в преддверии Дня неизвестного солдата.

"13 из 17 найденных поисковым отрядом за 20 лет работы медальонов прочитаны, - рассказала педагог дополнительного образования лицея Валентина Гаврилова. - И мы решили выяснить, что знают ребята о пропавших без вести красноармейцах в своей семье?". Для этого лицеисты займутся распространением боевого листка в своих домах.

Отметим, первый медальон поисковый отряд " Память сердца" нашел в 2004 году в районе д. Межник Старорусского района Новгородской области. Он принадлежал бойцу Плохову Егору Дмитриевичу, уроженцу Куйбышевской области. О находке сообщили его дочери и племяннице. 7 мая 2004 года красноармеец был похоронен в городе Старая Русса.

Николай Ступников

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# День Неизвестного Солдата

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