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Поддержать многодетные семьи предлагают тюменскому бизнесу в #ЩедрыйВторник

Общество, 16:15 23 ноября 2020

"Радость" - организация многодетных семей ВКонтакте | Фото: "Радость" - организация многодетных семей ВКонтакте

Сбор вещей для общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" организовал центр "Мой бизнес". Мероприятие приурочили ко Всемирному дню благотворительности #ЩедрыйВторник, который в 2020 году проводится 1 декабря.

Как сообщают в Центре инноваций социальной сферы Тюменской области, в ближайшее время сотрудники "Моего бизнеса" планируют отвезти в "Радость" вторую партию вещей и приглашают предпринимателей и активных жителей Тюмени присоединиться к акции.

Вещи принимают по адресу: проезд Геологоразведчиков, 33, в воскресенье - с 12 до 19 часов.

#ЩедрыйВторник - это глобальная акция, основная цель которой дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше граждан. В этот день участники совершают разнообразные добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции. Например, в Тобольске заранее подготовили целый перечень инициатив.

Дарья Казакова

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# #ЩедрыйВторник , малый бизнес , многодетная семья

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