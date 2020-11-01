Тоболяков приглашают присоединиться к акции #ЩедрыйВторник

| Фото: www.givingtuesday.ru | Фото: www.givingtuesday.ru

Собрать теплую одежду для нуждающихся, порадовать сладостями детей-сирот и подарить теплые носки пожилым людям планируют тоболяки в #ЩедрыйВторник — Международный день благотворительности, получивший распространение в более чем 100 странах мира. В 2020 году он придется на 1 декабря.

Цель акции — вовлечь людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц. #ЩедрыйВторник можно поддержать любой активностью: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях либо небольшим добрым делом— форматы и цели участия в нем могут быть разными.

В Тобольске благотворительный сезон пройдет под лозунгом "От #ЩЕДРОГОВТОРНИКА К #ЩЕДРОМУДЕКАБРЮ". В городском ресурсном центре НКО уверены: добрые дела и щедрость не ограничатся одним днем, а продолжатся в течение всего декабря, вплоть до Нового года.

Инициативы, которые уже запланированы в Тобольске на 1 декабря - акции "Поделись теплом!" (сбор теплой одежды и зимней обуви для нуждающихся), "Дари еду" (сбор продуктов питания в гипермаркете "Лента" и других точках), "Доброноски" (теплые носки одиноким пожилым людям в подарок с сюрпризом внутри), "Сладкий новый год каждому ребенку!" (сбор сладостей для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей-сирот), "Пополни коробку храбрости!" (сбор небольших игрушек для поддержки детей, проходящих болезненные медицинские процедуры) и "Неделя признаний" (фото с признанием в добрых делах).

Помимо этого, в ресурсном центре НКО предлагают предпринимателям испечь пирог или торт для ребенка-инвалида на день рождения, предложить бесплатную стрижку или маникюр маме ребенка инвалида. Общественные организации могут провести мероприятия для детей с ОВЗ, приуроченные к Дню инвалида 3 декабря. Любой человек может разместить на своей странице в соцсетях добрую историю с хештегом #ЩедрыйВторникТобольск.

Информацию о том, как принять участие в благотворительных акциях, можно получить в группе ресурсного центра.

Дарья Казакова