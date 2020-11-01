Тюменцам помогут освоить навыки ухода за маломобильными родственниками

| Фото: АНО «Центр «Третий возраст» | Фото: АНО «Центр «Третий возраст»

Учебно-симуляционный кабинет открылся в консультационном центре "Родные люди", который действует в Тюмени на базе Регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст".

Профессионалы в области ухода за маломобильными людьми делятся своими знаниями с жителями областной столицы и юга региона. В новом кабинете есть все, что нужно, чтобы освоить базовые навыки ухода в домашних условиях: оборудование для отработки процесса кормления и выполнения гигиенических процедур (надувная ванна, отдельная ванночка для мытья головы), манекены, специализированная механическая кровать для лежачих больных, специальные приспособления и вспомогательные средства, в том числе валики, мягкие накладки на локти, колени и пятки, которые помогают минимизировать пролежни и улучшить качество жизни лежачего больного.

Такой набор позволяет специалистам наглядно демонстрировать техники по уходу, а получателям услуг сразу отрабатывать их на практике. Чтобы записаться на обучение или получить консультационную поддержку, достаточно позвонить в call-центр: +7 (952) 674-93-77 или обратиться по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20. Подробная информация - на сайте третий-возраст.рф.

"Столкнувшись с ситуацией, когда близкий человек в связи с ухудшением состояния здоровья становится маломобильным, многие чувствуют себя потерянными, в том числе из-за отсутствия навыков по уходу. Для этого мы и открыли симуляционный кабинет. Каждый желающий под руководством профессионала сможет освоить техники и манипуляции, необходимые для ежедневной заботы о близком человеке", ― прокомментировали координаторы проекта.

Напомним, работа консультационного центра стала возможной при поддержке Фонда президентских грантов и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".

Дарья Казакова