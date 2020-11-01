Тюменский комикс в поддержку жертв домашнего насилия основан на реальных историях

| Фото: "Никто не спит" ВКонтакте | Фото: "Никто не спит" ВКонтакте

Поддержать жертв семейного насилия могут тюменцы, приобретая комикс "Не виновата", созданный командами независимого книжного магазина "Никто не спит" и магазина инди-комиксов Space cow. Допечатанный тираж сборника, который нарисовали к всероссийской акции "Не виновата" 8 марта, поступил в продажу.

Как рассказали авторы, под обложкой - комиксы по реальным историям девушек, которые столкнулись с насилием и рассказали об этом анонимно. Каждая история дополнена комментариями художниц и художников и психолога. Также в издание входит сборник статей о гендерной политике в РФ и проблеме домашнего насилия, о гендерном равенстве и борьбе с насилием в семье, об особенностях оказания помощи жертвам, о том, как помочь ребенку выстроить границы. Помимо этого, освещены художественные проекты на тему насилия и полезная информация: контакты для поиска помощи, ссылки на медиаресурсы и список соответствующей литературы.

Создатель книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова проиллюстрировала для сборника одну из присланных историй. Для нее это был дебют в подобном творчестве. Героиня ее комикса - жертва детского изнасилования, для которой новый день — это ежедневная борьба с собой за жизнь и принятие себя.

"Она пишет, что многие говорят ей, что она накручивает себя и ей нужно заняться делом. Но никто не в состоянии вернуть ей обратно детство, где не будет этой ужасной ситуации. Она не виновата", - подчеркивают авторы сборника.

Все вырученные с продаж сборника деньги перечисляют центру по работе с проблемой насилия "Насилию.нет". Чтобы получить свой экземпляр, нужно зайти на сайт центра, кликнуть на "Поддержать разово" и выбрать сумму в 500 рублей - столько стоит сборник. После этого чек нужно переслать в сообщения группы книжного магазина "Никто не спит" и прийти за комиксом.

Дарья Казакова