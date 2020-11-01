Тюменцев зовут на семейный финансовый фестиваль

| Фото: "Дармарка" ВКонтакте | Фото: "Дармарка" ВКонтакте

Первый региональный "Финансовый фестиваль для всей семьи" пройдет в Тюмени 18 ноября 2020 года в онлайн- и офлайн-формате, сообщает региональное отделение организации "Финпотребсоюз".

На восьми площадках эксперты проведут финансовый лекторий, тренинги и мастер-классы, правовые и финансовые консультации, финансовые игры. Будут работать тематический кинотеатр и детская площадка финансовой грамотности, откроется выставка финансовых продуктов. На диалоговой площадке пройдут круглый стол и панельная дискуссия о финансовой грамотности.

Гостей ждут в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). В связи с эпидемиологической ситуацией число участников ограничено, заявки принимают до 16 ноября на сайте регионального отделения организации "Финпотребсоюз".

Основная часть ФинФеста пройдет в онлайн-формате на сайте проекта. Зарегистрироваться для участия можно через аккаунт соцсети "ВКонтакте". Прямые трансляции мероприятий фестиваля с обсуждением финансовых вопросов в чатах начнутся с 10 часов. Гости смогут выиграть призы.

Финансовый фестиваль организовал "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" (Финпотребсоюз) при поддержке Национального центра финансовой грамотности и Уральского главного управления Центробанка России в Тюменской области.