  • 12 ноября 202012.11.2020четверг
  • USD76,2075
    EUR90,0468
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев зовут на семейный финансовый фестиваль

Экономика, 09:59 12 ноября 2020

"Дармарка" ВКонтакте | Фото: "Дармарка" ВКонтакте

Первый региональный "Финансовый фестиваль для всей семьи" пройдет в Тюмени 18 ноября 2020 года в онлайн- и офлайн-формате, сообщает региональное отделение организации "Финпотребсоюз".

На восьми площадках эксперты проведут финансовый лекторий, тренинги и мастер-классы, правовые и финансовые консультации, финансовые игры. Будут работать тематический кинотеатр и детская площадка финансовой грамотности, откроется выставка финансовых продуктов. На диалоговой площадке пройдут круглый стол и панельная дискуссия о финансовой грамотности.

Гостей ждут в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). В связи с эпидемиологической ситуацией число участников ограничено, заявки принимают до 16 ноября на сайте регионального отделения организации "Финпотребсоюз".

Основная часть ФинФеста пройдет в онлайн-формате на сайте проекта. Зарегистрироваться для участия можно через аккаунт соцсети "ВКонтакте". Прямые трансляции мероприятий фестиваля с обсуждением финансовых вопросов в чатах начнутся с 10 часов. Гости смогут выиграть призы.

Финансовый фестиваль организовал "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" (Финпотребсоюз) при поддержке Национального центра финансовой грамотности и Уральского главного управления Центробанка России в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# финансы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:59 12.11.2020Тюменцев зовут на семейный финансовый фестиваль
08:10 12.11.2020Тюменских экспортеров ждут на выставке "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN"
17:43 11.11.2020Диалог тюменских и финских предпринимателей прошел в онлайн
17:32 11.11.2020Новые детские площадки возведут в Уватском районе в 2021 году